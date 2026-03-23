Установлены личности всех погибших при пожаре в Москве

Выяснились личности троих погибших в пожаре на Николоямской улице в ночь на 23 марта. Ими оказались арендаторы из двух квартир, отравившиеся угарным газом.

Как стало известно «МК», погибла 19-летняя девушка, снимавшая квартиру на 6-ом этаже. Молодая особа родом из Екатеринбурга, была второкурсницей одного из московских вузов. В роковую ночь она проснулась, когда начался пожар, позвонила маме на родину и прокричала, что дом горит, и она не знает, как выбраться из квартиры. Женщина посоветовала намочить полотенце и накинуть на голову, но вскоре связь прервалась. Погибшая воспитывалась в многодетной семье (всего было четверо детей). Ее отец вылетел в Москву.

Жертвами пожара также стали квартиросъемщики с 7-го этажа — молодая пара, обоим по 25 лет от роду. Девушка была уроженкой Казахстана, а ее сожитель - из Калмыкии. Они заехали в квартиру меньше месяца назад. Молодой человек был трудоустроен, его спутница искала работу. Тело девушки нашли в квартире, а ее спутника — на лестничной клетке, куда он успел выскочить.