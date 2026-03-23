Россиянка избила сына на глазах у его сверстников

Мать из поселка Большой Исток в Свердловской области избила сына на глазах у его сверстников. О действиях россиянки стало известно порталу E1.ru.

Свидетели отметили, что женщина нанесла несколько ударов кулаком мальчику, который пытался вырваться. Жительница Урала не останавливалась даже, когда ребенок упал на землю. Предположительно, несовершеннолетний сбежал из дома.

Очевидцы утверждают, что мать напавшая на собственного сына имеет проблемы с алкоголем. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого стало известно, что в селе Михайловка в Башкирии мать избила сына на глазах у прохожих. Родительница шесть раз швырнула несовершеннолетнего в сугроб. По факту случившегося в российском регионе была организована проверка.