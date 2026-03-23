Астраханец выстрелил в голову соседу из-за спора о земле

В Астраханской области задержан 53-летний житель села Икряное, который выстрелил в соседа из ружья, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК по Астраханской области.

Инцидент произошел днем 14 марта. По версии следствия, между семьями давно длились конфликты из-за земли. В день происшествия мужчина вновь услышал ссору и решил положить ей конец. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, он взял ружье и выстрелил ему в голову. Спасти мужчину не смогли.

После этого подозреваемый разобрал оружие и утопил в реке. Его задержали 16 марта. Возбуждено уголовное дело, суд отправил фигуранта под стражу.

До этого в Мурманске полиция задержала 49-летнего мужчину, который топором угрожал соседке по коммунальной квартире, причиной конфликта стали перегоревшие лампочки. Словесная перепалка переросла в скандал, в ходе которого северянин схватил топор и начал им размахивать. Ранее не судимый задержанный признал вину, объяснив поведение алкоголем и давней неприязнью к соседке.