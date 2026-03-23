Головы крокодила нашли таможенники в багаже пассажира из Таиланда

В новосибирском аэропорту Толмачёво сотрудники таможни задержали 36-летнего россиянина, прибывшего рейсом из Таиланда. При досмотре ручной клади пассажира с помощью рентгеновской установки инспекторы обнаружили необычное содержимое - две головы крокодила. Об этом информирует пресс-служба ФТС России.

Мужчина проследовал через «зелёный коридор», заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ходе выборочного контроля его багаж вызвал подозрение. Среди личных вещей таможенники нашли части туши рептилии, которые пассажир вез в качестве сувениров для собственной коллекции.

Нарушитель пояснил, что приобрёл головы крокодила за границей и не знал о необходимости их декларирования и получения разрешительных документов. Однако согласно российскому законодательству, перемещение таких предметов через границу строго регламентировано.

Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятые объекты являются дериватами — производными от животных, занесённых в международную Красную книгу. Их оборот регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении. Головы крокодила изъяты и направлены на ответственное хранение. Таможенники напоминают, что перемещение через границу любых частей диких животных, особенно редких видов, требует оформления специальных разрешений и обязательного декларирования.