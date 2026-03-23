В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

В Ульяновске двое подростков переходили Волгу по льду и пропали. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии российского города.

В администрации пояснили, что исчезли двое юношей 2011 года рождения. Они потерялись в ночное время суток.

К поискам школьников подключились волонтеры, сотрудники муниципального управления гражданской защиты. В мэрии Ульяновска подчеркнули, что акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера.

До этого стало известно, что в Калининграде две школьницы провалились под лед на озере.

Еще раньше в подмосковном Звенигороде обнаружили третьего подростка, пропавшего на Москве-реке. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков провалились под лед в начале марта и не выжили. В поисковой операции были задействованы десятки спасателей со спецтехникой.