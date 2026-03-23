Неизвестный залил перцовкой трех человек в вагоне поезда в московском метро

Неизвестный мужчина спровоцировал драку с иностранцем в вагоне поезда на станции метро «Бауманская» в Москве, а затем распылил перцовку в сторону пассажиров. В результате пострадали три человека. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил информированный источник.

— Все произошло в вагоне поезда на станции «Бауманская». Неизвестный в кепке сначала спровоцировал драку с попутчиком, гражданином Экваториальной Гвинеи. Затем выхватил баллончик с перцовым газом и распылил его в пассажиров, — пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Химические ожоги глаз получили иностранец, а также две школьницы из Татарстана. Пострадавших доставили в медучреждения столицы. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Щелковская». Мужчина случайно толкнул женщину плечом при входе в подземку. Пассажирка решила ему отомстить уже на станции. Она достала перцовку и распылила содержимое баллоничика в лицо мужчине. Позднее женщину задержали и возбудили уголовное дело. Теперь фигурантке грозит срок.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.