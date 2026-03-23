Пожар начался в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА

Над Ленинградской областью за сутки сбили более 60 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района, загорелась сухая трава. "Продолжается отражение атаки БПЛА", — написал губернатор Ленобласти. Угроза атаки БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге и Ленобласти еще днем 22 марта. Первое предупреждение об опасности БПЛА Дрозденко опубликовал в 16:11. В Санкт-Петербурге практически весь день не работал мобильный интернет. До сих пор об отмене угрозы БПЛА не объявлялось. ~В результате удара БПЛА в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, начался пожар~. Приморск — один из центров экспорта нефти в стране. Губернатор сообщил, что персонал порта был эвакуирован, данных о пострадавших нет. Пожар тушат экстренные службы. Удар в Гатчине Около 22:30 стало известно, что один из дронов при падении повредил дом в деревне Изора Гатчинского округа, в здании были повреждены стекла в трех квартирах, а рядом загорелась сухая трава. По данным SHOT, воронка от падения БПЛА была обнаружена, поле потушено - пострадавших нет. Позднее SHOT сообщил, что жители Гатчины слышали серию взрывов около часа ночи, когда системы ПВО сбивали беспилотники ВСУ на подлете к Санкт-Петербургу. Очевидцы рассказали каналу, что в районе Гатчины были слышны несколько "глухих и басовитых" взрывов, из-за которых сработали сигнализации на авто, а в небе были видны вспышки. Ситуация в Пулково На фоне воздушной угрозы аэропорт Пулково несколько раз с вечера 22 марта вводил ограничения на полеты. Из-за закрытия аэропорта к 7 утра 23 марта 48 рейсов было отменено, а более 50 — задержано, рассказали в пресс-службе Пулково. В Telegram аэропорта опубликовали видео из зала ожидания, на которых видно десятки людей, ждущих свои рейсы лежа и сидя на полу. По данным канала SHOT, из-за налета беспилотников в Пулково не могли приземлиться около 10 самолетов. Из них четыре самолета с рейсами в Санкт-Петербург кружили вокруг ПГТ Хвойная в Новгородской области, один — над Чуново в Ленобласти, четыре — в районе деревни Кушавера Новгородской области и три над Глинино Ярославской области. Позднее SHOT сообщил, что ~в Пулково были задержаны и отменены более 300 рейсов~ из-за девятичасовых ограничений на обслуживание воздушных судов. По данным канала, с 22 марта отложен вылет 107 самолетов, еще 69 отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены 66. В числе задержанных — рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, а также вылеты в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие города. Некоторые задерживаются почти на сутки. Из-за ограничений пассажирам пришлось ночевать на полу на резиновых ковриках. Среди застрявших в Пулково оказалась российская фигуристка Аделия Петросян. В своем Telegram-канале она рассказала, что не смогла вовремя покинуть Санкт-Петербург. "Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале", — написала она. Всего в ночь на 23 марта российская ПВО сбила 249 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Атака на Ленобласть стала самой массовой с начала военных действий между РФ и Украиной. До этого крупнейшая атака на регион произошла 27 июля 2025 года, тогда сообщалось об уничтожении 51 беспилотника, а также о трех раненых и одном погибшем в результате удара.