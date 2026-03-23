Около 13 кг метадона изъято у двоих человек в Подмосковье

Российские полицейские вместе с белорусскими коллегами на территории Подмосковья изъяли около 13 кг метадона у двоих человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Взаимодействие и своевременный обмен информацией между коллегами из МВД России и МВД Республики Беларусь позволили пресечь поступление на наркорынки более 65 тыс. разовых доз опасного наркотика, потребление которого связано с высокой смертностью. Оперативники двух государств задержали участников транснациональной организованной группы, которые подозреваются в организации незаконного производства метадона», – рассказала Волк.

Она добавила, что в ходе разбирательства было установлено, что преступным бизнесом руководил гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Так, мужчина неоднократно приезжал в Россию, где в арендованных домовладениях производил наркотик. Изготовленный синтетический опиоид впоследствии сбывался на территории РФ и Белоруссии.

«Благодаря скоординированным действиям в феврале текущего года на территории муниципального округа Чехов Московской области задержаны подозреваемый и его сообщница – гражданка России. Обнаружена лаборатория, из которой изъято более 11 кг метадона, прекурсоры и специальное оборудование. В ходе обследования еще одного арендованного задержанными частного дома в Можайском муниципальном округе Московской области изъято около 2 кг метадона, приготовленного для реализации», – подчеркнула представитель ведомства.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Чеховский» было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.