Серийный похититель техники, алкоголя и телефонов попал на видео в российском городе

В Когалыме полиция задержала серийного похитителя техники, алкоголя и телефонов, преступление которого попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин техники, подходит к полкам с «умными колонками», берет одну из них и спокойно уходит.

В полиции рассказали, что им поступили заявления от нескольких торговых организаций о хищениях товаров. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили и задержали 30-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Сейчас в отношении мужчины возбуждены пять уголовных дел, объединенных в одно производство.

Первые эпизоды произошли в январе 2026 года в супермаркете цифровой и бытовой техники. Злоумышленник дважды за день посетил магазин: сначала вытащил из коробки и спрятал в карман беспроводные наушники, а позже вернулся и похитил «умную колонку». Ущерб составил около 36 тысяч рублей. В феврале он снова пришел в тот же магазин и унес еще одну колонку за 3,7 тысячи, которую позже попытался продать.

В феврале фигурант, находясь в гостях, забрал мобильный телефон знакомого стоимостью 12 тысяч рублей. В том же месяце он открыто похитил бутылку алкоголя из магазина, проигнорировав сотрудников. Последний эпизод произошел в марте: мужчина тайно вынес из магазина техники ноутбук стоимостью почти 130 тысяч рублей, продав его случайному прохожему за 10 тысяч.

Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей. Подозреваемый полностью признал вину, подробно рассказал о каждом эпизоде и выразил намерение возместить ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

