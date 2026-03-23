С живущей в Европе бывшей ведущей «Вестей» захотели взыскать сотни тысяч рублей

С бывшей ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариды Курбангалеевой* (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущей в Европе, захотели взыскать сотни тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов. Об этом Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Согласно данным базы, в отношении Курбангалеевой возбудили пять исполнительных производств. Уточнялось, что их завели в Казани в период с февраля 2025 по январь 2026 года. Так, Курбангалеева не погасила задолженность по штрафам, назначенным за административные правонарушения.

О каких именно противоправных действиях идет речь, не сообщается. Всего с ведущей могут взыскать 208 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ведущую заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Курбангалееву признали виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.