В Лондоне подожгли четыре машины скорой
На севере Лондона в еврейском районе, как сообщает полиция города, неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи. Начато расследование.
Расследование инициировано после того, как машины скорой помощи, которые принадлежат службе скорой помощи еврейской общины, были подожжены в лондонском районе Голдерс-Грин.
Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Жители домов, расположенных рядом с местом возгорания, были срочно эвакуированы, а часть дорог – перекрыта. Информации о пострадавших нет. Все возгорания ликвидированы.
На месте происшествия, как указано, были слышны и взрывы. Правоохранители полагают, что они связаны с канистрами с газом в автомобилях.
Сейчас полицейские изучают данные с камер видеонаблюдения, на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, речь идет о трех подозреваемых, но никто из них еще не задержан.