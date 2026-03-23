На пожаре в центре Москвы погибли три человека

Пожар в центре столицы унес жизни трех человек. Четверо пострадали, а еще 19 человек были эвакуированы спасателями. Об этом сообщает ТАСС.

По поступающей информации, пожар произошел в лифтовом холле и частично на лестничной площадке на втором этаже многоэтажного дома в центре города. Называется адрес возгорания - улица Николоямская, дом 43. Сначала в МЧС сообщали об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Позже выяснилось, что жертвами происшествия стали три человека, а еще четверо пострадали. При этом двое погибших пытались оказать медицинскую помощь и вернуть к жизни третьего погибшего. Отмечается, что спасатели вывели из опасной зоны 19 человек, включая пятерых детей. Тушили пожар 86 человек и 23 единицы техники.