В Казахстане мужчина устроил взрыв

В Казахстане прогремел взрыв, его устроил мужчина. В результате ЧП восемь человек пострадали, в том числе пятеро полицейских, передает Nur.kz.

Ранее стало известно, что в Шахтинске (Карагандинская область) произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Жители успели вызвать спасателей, почувствовав запах газа. На место происшествия быстро прибыли пять полицейских, которые стали спасать людей. Они оказались в эпицентре взрыва.

В больницу госпитализированы восемь человек, среди которых 40-летний задержанный. Он изолирован в отдельной палате под охраной. После выписки его переведут в изолятор временного содержания. Как отмечается, уголовное дело возбуждено в связи с пожаром, который привел к преднамеренному уничтожению чужого имущества.

К настоящему моменту известно, что пожар ликвидирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

