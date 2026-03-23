Российский школьник украл 42 пары носков ради друзей

В Республике Бурятия задержали 16-летнего школьника из Улан-Удэ, подозреваемого в краже 42 пар носков. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, юноша занимался кражами на протяжении трех вечеров. Как только продавец покидал рабочее место, воришка отжимал противокражные ставни и забирал носки, которые позже дарил свои друзьям и знакомым. Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Отмечается, что ранее молодой человек уже имел судимость за угон автомобиля.

Ранее в Красноярском крае два школьника 13 и 14 лет стали фигурантами дела о краже сельскохозяйственных животных.