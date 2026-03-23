ВСУ ударили по территории «Мираторга»

ВСУ ударили по территории крупной российской компании
Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в поселке Сосница Севского района. Два сотрудника предприятия получили ранения, пострадавших мужчин госпитализировали. Также в результате удара были повреждены два грузовика.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
28 февраля Богомаз сообщал, что в селе Бровничи беспилотники ВСУ атаковали предприятие «Мираторга». Тогда обошлось без пострадавших.