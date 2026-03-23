Стали известны погибшие и пострадавшие при пожаре в Москве

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб. Как рассказали агентству в МЧС России, сотрудники ведомства спасли 19 человек, в том числе пять детей. Незадолго до этого сообщалось, что пожар вспыхнул в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы.

Возгорание произошло на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице. 20 февраля на Новой Переведеновской улице в центре Москвы загорелся автосервис. По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. 10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве.

Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил и пострадавший.