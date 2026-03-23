ЧТК: пожар на заводе в Чехии затронул склад производителя дронов для ВСУ

Пожар в промзоне в чешском городе Пардубице затронул один из складов компании LPP Holding, производящей беспилотные системы, авионику и другое военное оборудование, поставляемое, кроме прочего, на Украину.

Как утверждает агентство ЧТК со ссылкой на представителя фирмы, пожар уничтожил один из складов холдинга, однако в зале не было ничего, что могло быть связано с производством. Согласно статье внутри хранились в основном строительные материалы, подготовленные для предстоящей реконструкции.

При этом уточняется, что пожар затронул производство компании Archer-LPP, которая входит в состав LPP Holding и, кроме прочего, поставляет украинским силам безопасности оптические системы, такие как тепловизоры и приборы ночного видения.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог оружейного завода в Пардубице могут признать терактом.

Позже ответственность за поджог оружейной компании в Чехии взяла на себя пропалестинская группировка The Earthquake Faction.