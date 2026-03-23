Губернатор подтвердил атаку беспилотника после взрывов в Гатчине
В Ленинградской области был сбит одиннадцатый вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Инцидент произошел над Гатчинским районом.
"Еще один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Дрозденко в своем канале на платформе Max.
Ситуация в регионе контролируется, и власти продолжают принимать меры для обеспечения безопасности граждан. Подробности о происшествии и дальнейшие действия будут уточняться.
В районе Гатчины Ленинградской области прогремело несколько взрывов. Местные жители сообщили о «глухих и басовитых» звуках, а некоторые утверждают, что видели вспышки в небе. Сигнализации автомобилей сработали от громких звуков.