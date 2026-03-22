Турция выдала России основательницу крупнейшей финансовой пирамиды

Вряд ли кто-то из рядовых граждан, оказавшихся на днях в одном из столичных международных аэропортов, обратил внимание на женщину, которая в конце недели шла через зал прилета в сопровождении двух мужчин. Гражданка была без наручников, сопровождающие ее мужчины были в гражданской одежде. Так, почти незаметно, вернулась на Родину россиянка, которую сотрудники Интерпола привезли из Турции в Москву. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фамилию этой гражданки полиция пока не называет. По словам Ирины Волк, прибывшая дама с 2019 по 2021 годы была представителем интернет-проекта Finiko. Организаторы этой крупнейшей за последние годы в России финансовой пирамиды обещали людям, что их деньги, доверенные Finiko, будут вложены в ценные бумаги, криптовалюты и вкладчики "озолотятся". При этом реальных инвестиций организаторы пирамиды не производили.

Никаких реальных вкладов ни в какие проекты участники Finiko не делали просто потому, что все деньги, которые им доверили граждане, они оставили себе.

Finiko - одна из самых известных финансовых пирамид в нашей стране. Строить ее начали в Казани в 2018 году. Организаторами стройки стали Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы, также и депортированная из Турции дама. Пирамида рухнула в летом 2021 года. А уголовное дело возбудили чуть раньше официального краха.

По данным МВД России, без денег остались не только россияне, которые поверили обещаниям сделать их богатыми. Оказалось, что жертв немало и в странах СНГ, Европы, в США.

Только в нашей стране следствием в этом деле официально признаны потерпевшими более семи тысяч человек. Они все вместе вложили в пирамиду более 1 миллиарда рублей. Общую же сумму ущерба следователи оценили более чем в 5 миллиардов.

Сотрудники Следственного департамента МВД России возбудили и расследуют это уголовное дело по двум статьям - об особо крупном мошенничестве и об организации преступного сообщества. По первой статье фигурантам грозит срок до 10 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

После громкого краха пирамиды Кирилла Доронина арестовали сразу. Остальные четверо оказались расторопнее и успели сбежать. Эдварда Сабирова и Зыгмунта Зыгмунтовича позже задержали в Дубае.

Пока беглецы были в розыске, полицейские начали искать других известных сотрудников казанской пирамиды Finiko. Так, в апреле 2022 года был арестован руководитель кешбэк-сервиса пирамиды Антон Семыкин, а в июле задержали самую популярную в Finiko сотрудницу - Анну Серикову, которая привлекала в проект огромные деньги. В декабре прошлого года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о депортации еще одного сооснователя Finiko из ОАЭ.

И вот - очередное задержание по делу Finiko.