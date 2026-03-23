Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

Следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем как основную причину пожара в доме на Николоямской улице в центре Москвы. В столичном ГСУ СК России сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

© Вечерняя Москва

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ и в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.

Для определения точной причины возгорания планируется проведение пожарно-технической экспертизы, передает Telegram-канал СК.

Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы. В связи с этим на Николоямской улице движение в районе дома 43, корпус 4, было перекрыто. В результате происшествия в центре Москвы погибли три человека, еще четверо пострадали. Пожар удалось ликвидировать, при этом спасатели вывели из здания 19 человек, включая пятерых детей. К тушению привлекли 86 человек и 23 единицы техники.