Подростка зажало в дверях поезда на станции МЦД «Минская»

На станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Минская» машинист поезда в воскресенье, 22 марта, не заметил, что двери зажали рюкзак 17-летнего подростка, и его протащило около 500 метров. Спасатели обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.

— Пассажира протащило около 500 метров, он получил тяжелую травму живота. Пострадавший госпитализирован, — передает «МК».

26 января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии МЦД. Из-за происшествия задержались четыре пригородных электрички, а движение других поездов перевели на соседний путь без остановок от Царицыно до Подольска.

1 мая 2025 года человека зажало между платформой и электропоездом на станции Павшино МЦД-2. Он погиб от полученных травм.