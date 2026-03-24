Силовики перешли на усиленный режим в одном из самых богатых городов России

В Москве и Московской области подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перешли на усиленный режим. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано ради предотвращения диверсий и терактов в столице и области, уточнили в ФСБ России.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины планировали теракты в отношении бойцов специальной военной операции (СВО), критически важных объектов региона, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов. Силовикам удалось предотвратить эти атаки.