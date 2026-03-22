Автобус с фанатами загорелся по пути на финал Кубка лиги

Автобус, который перевозил фанатов футбольного клуба "Манчестер Сити", загорелся по пути на финал Кубка английской лиги против "Арсенала" из Лондона, пишет Manchester Evening News.

Инцидент, по данным источника издания, произошел на автомагистрали M6 в графстве Уорвикшир. По прибытии пожарно-спасательной службы автомагистраль закрыли для расчистки места происшествия.

Все пассажиры и водитель, как уточняется, благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Причины возгорания пока не названы.

Игра "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится в британской столице на стадионе "Уэмбли" и начнется в 19:30 по московскому времени.

