В Твери женщина поверила в утечку воды и потеряла крупную сумму денег

58-летняя женщина из Твери стала жертвой телефонных аферистов, которые, представившись работниками водоканала, сумели обманным путем выманить у нее крупную сумму денег.

Инцидент начался с звонка мужчины, который сообщил о якобы обнаруженной утечке воды в доме женщины и необходимости проверки счетчиков. Для «фиксации показателей расхода» у женщины попросили сообщить код из СМС, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.

«После того как женщина сообщила код, ей снова позвонили. На этот раз собеседница заявила, что женщина общалась с мошенниками, которые воспользовались кодом и уже получили доступ к ее банковским счетам",- говорится в сообщении.

Собеседница сообщила женщине, что якобы был произведен перевод неизвестному человеку, и для предотвращения дальнейших мошеннических действий необходимо срочно задекларировать все деньги.

Следуя инструкциям неизвестных, женщина отправилась к банкомату в одном из торговых центров и перевела 300 000 рублей на указанный счет. Лишь через два дня, осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при подобных звонках. Любые требования предоставить личную информацию или коды из СМС должны вызывать подозрение. Рекомендуется прерывать разговор и, если есть сомнения, перезванивать напрямую в организацию по официальным номерам. Следует помнить, что сотрудники Водоканала никогда не запрашивают коды из СМС и приходят по заявке, предъявляя удостоверение.