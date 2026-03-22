Названа причина обрушения жилых домов в Стамбуле

В воскресенье два жилых дома обрушились в районе Фатих в Стамбуле. Спасатели достают людей из-под завалов, уже известна предварительная причина ЧП, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Власти провинции Стамбул сообщили, что инцидент имел место в квартале Айвансарай (район Фатих).

«По предварительным данным, это произошло после утечки природного газа», — сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Начата поисково-спасательная операция. Из-под завалов уже достали трех человек, они госпитализированы.

Заблокированными остаются еще минимум два человека, работы продолжаются