В Индии тяжелобольную пенсионерку в больнице искусала крыса

В индийском городе Бхаянгдар крыса напала на 65-летнюю пациентку в отделении реанимации больнице, женщина потеряла много крови и не выжила. Об этом сообщает The Times of India.

© Газета.Ru

Судхасини Матекар поступила в больницу 12 марта и находилась на аппарате ИВЛ в отделении реанимации. Спустя сутки родственники заметили на ее руке глубокие раны, похожие на следы укуса, и сообщили медперсоналу. Пенсионерке стало плохо, спасти ее не удалось.

Семья считает, что причиной стала потеря крови. Главврач больницы объяснил, что из-за строительных работ рядом с учреждением увеличилось количество крыс. Дезинфекцию проводят еженедельно, но грызуны регулярно атакуют пациентов.

До этого крысы чуть не съели младенца заживо из-за его равнодушного отца. Мужчина заметил, что его полугодовалый ребенок истекает кровью, и вызвал на место полицейских и медиков. Врачи установили, что младенца около 50 раз укусили крысы — они до костей обглодали пальцы на его руке и оставили раны на всем теле, включая лицо. Ребенок выжил и находится в процессе восстановления.