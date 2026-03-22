Суд отправил в СИЗО замглавы общества «Знание» Серикова

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил замглавы общества «Знание» Антона Серикова в СИЗО по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. В электронную картотеку судебных дел столицы внесена информация о том, что решение было принято 20 марта.

Серикову вменяют присвоение или растрату средств в особо крупном размере, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы, отмечается в материалах дела.

Ранее бывший заместитель генерального директора общества «Знание» и руководитель центра знаний «Машук» был задержан, а в отношении его деятельности проводилась проверка, передает РИА Новости.

Общее количество преступлений, связанных с коррупцией в России, выросло на 12,3 процента по итогам прошлого года. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Комментируя коррупционные преступления, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров. По его словам, ведомство за последние два года инициировало преследование 36 судей, замешанных в коррупции. Бастрыкин добавил, что в подобных историях, бросающих тень на правосудие, необходимо ставить точку.