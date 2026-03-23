Семейная пара попалась на обмане бойцов СВО на миллионы рублей

В Астрахани полиция задержала 49-летнего мужчину и его 42-летнюю сожительницу, которые разработали схему по хищению денег у бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

© Александр Полегенько/ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 («похищение человека») и 159 («мошенничество») УК РФ. Семейную пару арестовали.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемые нашли троих кандидатов и убедили их пойти на СВО, пообещав содействие в распределении в тыловые подразделения в зоне боевых действий. После того как документы были подписаны, фигуранты не выполнили обещанного, но получили доступ к банковским картам потерпевших и присвоили единовременные выплаты и компенсации — общая сумма превысила шесть миллионов рублей.

Злоумышленники также похитили 53-летнюю жену одного из обманутых бойцов. Женщину незаконно удерживали, пытаясь завладеть ее банковской картой, на которую поступили социальные выплаты.

