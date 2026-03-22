Обман «подруги» из Дубая: москвичка потеряла деньги и квартиру

Попытка приобрести недвижимость в Дубае оставила Марию без «двушки» в столице и без денег — москвичка стала жертвой мошенницы, с которой познакомилась в социальных сетях, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, горожанка познакомилась в интернете со «светской львицей» Светланой, постоянно публиковавшей на своей странице фотографии роскошной жизни.

Во время одной из бесед москвичка призналась, что продала квартиру в Москве и желает купить дом с тем, чтобы открыть передержку для собак.

Светлана предложила ей несколько вариантов, но все они оказались не по карману Марии.

Тогда подруга рассказала, что торгует недвижимостью, купленной на этапе котлована, и предложила москвичке инвестировать в один из крупных проектов с тем, чтобы в дальнейшем дорого продать жилье и исполнить мечту о покупке дома.

Россиян предупредили о мошеннической схеме с Telegram

Горожанка собрала деньги на первый взнос, в частности, заняла 5 млн рублей у родственниц и передала наличку Светлане.

Вскоре выяснилось, что «львица» никуда и никакие средства не вкладывала, а бронировала жилье с нулевым взносом.

Мария написала заявление на подругу, но в возбуждении уголовного дела ей отказали, заметили журналисты.

В итоге, горожанка потеряла деньги, поссорилась с родными, прошла процедуру банкротства и была вынуждена переехать в коммуналку.