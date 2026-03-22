Установлена личность погибшей после падения с Парящего моста

Установлена личность женщины, разбившейся насмерть в это воскресенье после падения с Парящего моста в парке Зарядье. Обстоятельства происшествия выясняются по камерам наблюдения.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 11 утра. Женщина упала на проезжую часть Москворецкой набережной головой вниз. Смерть наступила мгновенно. Тело сразу же заметили сотрудники патрульно-постовой службы, которые вызвали врачей и следователей. Погибшая была одета в зеленую куртку. По предварительным данным, она была одна.

Жертву звали Ольга Г., ей 43 года, она родом из Ростовской области. По данному факту проводится разбирательство.