Военно-транспортный самолет США пропал с радаров

В воскресенье военно-транспортный самолет ВВС США Airbus A400M осуществлял полет над Ормузским проливом, двигаясь в направлении иранского побережья, как следует из доступных данных о передвижении воздушных судов.

Согласно информации от сервисов мониторинга полетов, около 13:34 по московскому времени самолет, находившийся в 15 километрах к северо-западу от города Эль-Фуджейра (ОАЭ), отключил свой транспондер. С этого момента дальнейшее отслеживание траектории полета стало невозможным, а информация о точке вылета и конечном пункте назначения самолета не была обнародована.

Ранее в этот же день было зафиксировано, что два американских самолета-заправщика также направлялись в район Ормузского пролива, при этом они также отключили свои транспондеры.

Как отмечалось в публикациях, два самолета-заправщика ВВС США двигались в сторону Ормузского пролива с выключенными системами опознавания. Следует напомнить, что президент США Дональд Трамп ранее озвучивал угрозы в адрес Ирана о возможном уничтожении энергетических объектов в случае продолжения блокирования судоходства. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес в то же время сообщал о начале переговорного процесса, направленного на эвакуацию гражданских судов из данного региона.