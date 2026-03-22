Драка мужчин под классику в Московском доме музыки попала на видео

Двое мужчин устроили драку в Московском международном доме музыки. Об этом пишет Telegram-канал «Москва 24» и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как со сцены доносится классическая музыка, а в зале сидят зрители. В это время на задних рядах неизвестные устроили потасовку. Что именно они не поделили, не уточняется.

По данным канала, драку в зале быстро пресекли. Выступление артистов прерывать не пришлось.

Ранее возле Московской хоральной синагоги у метро «Китай-город» произошла массовая драка.