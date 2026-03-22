В Татарстане отчима будут судить за истязание падчерицы

В Казани 39-летний мужчина обвиняется в истязании шестилетней падчерицы, мужчина несколько месяцев избивал ребенка. Об этом сообщает СУ СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года обвиняемый систематически наносил побои шестилетней дочери своей сожительницы. Неладное заподозрили сотрудники опеки и обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд по ходатайству следователя отправил мужчину под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника. Она била племянника ремнем, врачи диагностировали у пострадавшего ушибы легкого и мозга, разрыв селезенки. В один из дней, разозлившись на ребенка, тетя затащила его в ванную и пять минут обливала кипятком, из-за чего тот получил ожоги первой и второй степени. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.