Задымление произошло в поезде в Москве из-за хулигана

Задымление произошло в вагоне поезда дальнего следования в Москве из-за хулиганских действий пассажира, предварительно, за медпомощью никто не обращался, сообщили в РЖД.

Инцидент произошел утром на станции «Москва-Пассажирская-Ярославская» после прибытия поезда «Череповец-1», передает РИА «Новости». Задымление возникло в одиннадцатом вагоне состава в результате хулиганских действий пассажира.

Компания РЖД сообщила, что задымление удалось оперативно ликвидировать силами поездной бригады с помощью первичных средств пожаротушения. В результате происшествия никто не обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что ситуация не повлияла на график движения других поездов. Все составы продолжили движение по расписанию.

