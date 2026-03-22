В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что у мужчины минно-взрывная травма и повреждение глаза. Врачи оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Ранее Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали Брянскую область. В результате трое мирных жителей были ранены.

Кроме того, пять человек, в том числе четверо детей, пострадали после ударов двух БПЛА по городу Короче в Белгородской области. Один из дронов сдетонировал возле соцобъекта.