ОПГ из полицейских и таксистов похитила у бойцов СВО крупную сумму

Названа сумма ущерба по уголовному делу о хищении денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает ТАСС. Она превышает 5 млн рублей.

Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость перевозки, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего материального положения, понуждая бойцов переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили сотрудники органов правопорядка.

Злоумышленники совершали грабежи и вымогательства. Всего в преступное сообщество входило как минимум 40 человек. Из них 38 уже арестованы, двое находятся в розыске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».