Китайская стримерша умерла прямо во время прямого эфира после инсульта

Эфир был посвящен продаже одежды. Примерно через 30 минут после начала трансляции блогер пожаловалась на резкую головную боль и ухудшение самочувствия. Она обратилась к сотрудникам магазина с просьбой вызвать медицинскую помощь, предупредив о возможной потере сознания. Спустя несколько секунд женщина потеряла сознание прямо во время эфира.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую, однако спасти ее не удалось. Врачи диагностировали кровоизлияние в ствол мозга, которое относится к наиболее тяжелым формам инсульта.

По данным издание People, Ван Ефэй проводила в прямых эфирах до 11 часов ежедневно и испытывала хронический недосып. У нее осталась четырехлетняя дочь.

Ранее жительница Сочи была осуждена за попытку контрабанды краснокнижного сервала стоимостью 1,3 млн рублей.

Также на Дальнем Востоке китаянку задержали на российской таможне при попытке вывезти шкурки шиншилл и соболей.