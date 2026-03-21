На побережье Болгарии нашли сотни погибших птиц и дельфинов

На севере черноморского побережья Болгарии, в районе города Шабла, зафиксирована массовая гибель морских животных и птиц. По данным Болгарского национального телевидения, на пляжах обнаружено более 300 тел средиземноморских буревестников и 9 дельфинов. Сообщается, что подобный случай стал первым за последние 20 лет.

Отмечается, что и буревестники, и дельфины относятся к охраняемым видам, защита которых имеет приоритет как на национальном, так и на международном уровне. Специалисты уже проводят исследования и отбор проб, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее учёные Медицинской школы имени Миллера в США сообщали, что цианобактерии могут вызывать у дельфинов состояние, схожее с болезнью Альцгеймера, что, по их данным, способно приводить к дезориентации и выбросу животных на берег.

При этом в организмах погибших особей выявлялись повышенные концентрации токсинов водорослей, однако связь с конкретным случаем в Болгарии на данный момент не подтверждена.