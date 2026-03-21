На концерте классической музыки в Москве произошла драка

В Москве концерт классической музыки закончился потасовкой, сообщает тг-канал Mash.

В одном из крупнейших музыкальных залов столицы произошел неприятный инцидент. Во время концерта под игру симфонического оркестра несколько человек устроили драку на последних рядах. На видео, которое стало доступно тг-каналу, видно, как несколько мужчин ожесточенно наносят друг другу удары, а вокруг стоят растерянные зрители. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Ранее днем около синагоги в Москве также произошла драка. Полиция устанавливает всех участников инцидента.