«Курьеры» в деле о расправе над московской предпринимательницей раскрыли новые подробности

Следователи ходатайствовали об аресте двоих фигурантов уголовного дела о расправе над московской предпринимательницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Соучастникам преступления предъявили обвинение по статье 162 («Разбой») УК РФ. Они уже частично признали свою вину.

На месте преступления фигуранты подробно рассказали и показали, как по поручению организаторов осуществляли деятельность «курьеров» и передали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

О задержании «курьеров» 19 и 20 лет сообщалось 21 марта.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен Даниил Секач пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку открыла дверь дочь хозяйки, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

После этого нападавший вскрыл сейф, похитил более одного миллиона рублей и ценности, которые выбросил все в окно по указанию звонившего.