Мужчина провалился под лед и погиб в Ленобласти

В Ленинградской области на озере Комсомольское двое мужчин провалились под лёд, один из них погиб. Об этом сообщило региональное МЧС.

По информации ведомства, тело погибшего продолжают искать спасатели. Второго удалось вытащить из ледяной воды сотрудникам Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. На месте работают спасатели и экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Звенигороде трое детей провалились под лёд Москвы-реки. Тела 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков искали несколько дней.