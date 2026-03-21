Два человека погибли после схода лавины на севере Италии

Два горнолыжника погибли в результате схода лавины в альпийской провинции Южный Тироль на севере Италии, сообщил РИА Новости представитель горноспасательной службы страны.

Он добавил, что один пострадавший отправлен на вертолете в Австрию, в больницу Инсбрука.

Однако газета Repubblica сообщала о пятерых пострадавших, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 21 марта на высоте 2 300 метров. Всего лавина накрыла в общей сложности 10 человек. В настоящее время горные спасатели и Финансовая гвардия ведут работы по спасению. Уточнялось, что в районе долины Валь-Риданна задействованы 5 вертолетов.

Ранее в районе горы Касл-Пик в американском штате Калифорния под лавину попала группа из 16 лыжников. Она состояла из 4 гидов и 12 клиентов. На месте схода лавины в ожидании эвакуации оставались 6 человек, остальные числятся пропавшими без вести.