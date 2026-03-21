В Сочи пресекли попытку вывоза из страны перекрашенного сервала

Сотрудники таможни в международном аэропорту Сочи пресекли попытку вывоза из страны перекрашенного сервала, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что крымчанка за 1,3 млн рублей приобрела на территории РФ сервала с тем, чтобы продать его в Мексике.

Этот вид животных, уточнили в прокуратуре, относится к тем, что подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

«С целью введения в заблуждение контролирующих органов относительно вида вывозимого животного подсудимая изменила окрас его шерсти и оформила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о его породе», — пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, женщине не удалось реализовать преступный замысел до конца — ее задержали таможенники.

Адлерский районный суд Сочи вынес в отношении нарушительницы приговор по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде штрафа.

Ранее прокуратура сообщила, что по результатам проверки внешнеторгового контракта индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело о контрабанде пушнины в крупном размере.

По данным ведомства, бизнесмен подал декларацию, в которой были указаны выделанные меховые шкурки.

В целях придания видимости законности приобретения меховых изделий фигурант представил подложные договор купли-продажи и ветеринарные сертификаты, пояснили в пресс-службе.