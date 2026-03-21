Число погибших при обстреле соцобъекта в Белгородской области выросло до четырех

Число погибших при обстреле ВСУ социального объекта в селе Смородино Белгородской области увеличилось до четырёх.

Об этом заявили в региональном оперштабе.

«Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе сообщали о двух погибших и одном пострадавшем при атаке ВСУ.

21 марта ВСУ нанесли удар по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Здание разрушено.