Число погибших при обстреле соцобъекта в Белгородской области выросло до четырех

Число погибших при обстреле соцобъекта в Белгородской области выросло до четырёх
Число погибших при обстреле ВСУ социального объекта в селе Смородино Белгородской области увеличилось до четырёх.
Об этом заявили в региональном оперштабе.
«Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — говорится в сообщении.
Ранее в оперштабе сообщали о двух погибших и одном пострадавшем при атаке ВСУ.
21 марта ВСУ нанесли удар по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Здание разрушено.