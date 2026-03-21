Россиян предупредили о новой обманной схеме со СДЭК

Мошенники в последние месяцы стали применять при «разводе» россиян слитую базу данных крупного международного оператора экспресс-доставки СДЭК, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, мнимые сотрудники сервиса звонят россиянам, заявляют, что посылка доставлена, называют личные данные.

В разговоре жулики предлагают потенциальным жертвам воспользоваться услугами курьера, просят назвать отправленный на телефон код.

Вместе с тем, люди получают не код для взаимодействия с курьером, а пароль для входа на портал «Госуслуги» и озвучивают его мошенникам.

Затем аферисты оформляют доверенность на управление денежными средствами и недвижимостью, которая даёт им возможность действовать от имени жертвы.

Далее жулики начинают «бомбить» россиян звонками от имени мнимых сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, предлагать обезопасить финансы. Кроме того, в ряде случаев, жертв втягивают в организованную преступную деятельность.

Журналисты заметили, что именно в рамках этой схемы были завербованы подельники футболиста Даниила Секача, убившего предпринимательницу в Москве.