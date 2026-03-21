Камнепад парализовал движение в Дагестане

В Дагестане камнепад заблокировал движение на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

"Горная порода обвалилась на 17-м километре трассы "Гуниб — Цуриб". Дорожники оценивают объем примерно в восемь тысяч кубометров. Объездной дороги, чтобы добраться до отрезанных сел Чародинского района, нет", – говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что дорогу полностью завалило камнями. По данным канала, если не будет новых обвалов, то движение могут восстановить к вечеру.

До этого в Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника консульства.