Бизнесвумен заявила о тяжелом отравлении водой в элитном отеле Петербурга

Директор подмосковного промышленного предприятия заявила, что получила тяжелое отравление после употребления воды в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 54-летняя женщина заселилась в отель, расположенный напротив Исаакиевского собора, где стоимость номера начинается от 39 тыс. рублей в сутки. Она утверждает, что выпила воду из бутылки Aqua Russia, предложенной отелем.

По ее словам, сначала она почувствовала необычный запах, но не придала этому значения. Спустя несколько часов женщина проснулась от сильной боли в животе. Когда она допила воду, то на последнем глотке ощутила во рту липкую субстанцию.

Как утверждает пострадавшая, она выплюнула сгусток, собрала его и обратилась на ресепшен. Там, по ее словам, заявили, что вода соответствует стандартам и не содержит посторонних примесей.

Женщина вызвала скорую помощь, врачи диагностировали тяжелое отравление. Она также передала найденную субстанцию врачу отеля для экспертизы, однако позже, по ее словам, представители отеля выбросили образец и перестали выходить на связь.