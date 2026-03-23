Три волонтёра, доставлявшие гуманитарную помощь мирным жителям, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Токмакском районе Запорожской области.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Инцидент произошёл на автомобильной дороге вблизи села Кутузовка. Вражеский БПЛА нанёс удар по машине волонтёров. В результате атаки травмы различной степени тяжести получили трое мужчин 1959, 1969 и 1975 годов рождения.

В настоящий момент медики уже оказали всем пострадавшим необходимую помощь.

«Нападение на гражданских и тех, кто помогает людям, — это прямое подтверждение террористической сущности киевского режима», — подчеркнул Евгений Балицкий.

