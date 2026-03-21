Полиция разыскивает участников драки у синагоги в центре Москвы

В центре столицы, в Большом Спасоглинищевском переулке, произошел конфликт, переросший в потасовку. Инцидент случился около Московской хоральной синагоги.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в полицию поступило сообщение о драке. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. По предварительным данным, около десяти человек приняли участие в инциденте.

"Сведений о пострадавших не поступало", — сообщили в пресс-службе.

На момент прибытия полицейских наряда, участники происшествия уже покинули территорию.

Отмечается, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников противоправного деяния. Их действиям будет дана оценка в соответствии с законом. Полиция проводит мероприятия для установления личностей всех причастных к конфликту.