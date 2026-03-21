Тело девочки нашли в горящей квартире в регионе РФ

Вечером пятницы, 20 марта, в Воронеже произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Защитников Родины, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Стало известно, что по прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 15 квадратных метров спустя чуть меньше, чем через 20 минут.

В МЧС отметили, что из-за происшествия были эвакуированы шесть человек, из которых трое детей. Во время тушения возгорания было обнаружено тело девочки 2022 года рождения.

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, по факту инцидента проводится проверка, на месте происшествия работают дознаватели МЧС.